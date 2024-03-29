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Die 600%-Momentum-Strategie hat nach dem ersten Jahr alle Erwartungen übertroffen:
Lassen Sie sich diese Mega-Gewinn-Chancen nicht entgehen und sichern Sie sich nur für kurze Zeit das Weihnachtsangebot: Nur 39 Euro (anstatt 69 Euro) im Monat!
aktienlust bekannt aus:
Momentum-Strategie PLUS Hebelpapiere = Maximale Gewinn-Chance!
Was ist die Momentum-Strategie?
Kennen Sie das alte Börsensprichwort: “The trend is your friend“? Genau auf dieser Annahme baut unsere gewinnreiche Momentum-Strategie auf! Zahlreiche Studien beweisen: Hat sich ein starker Trend nach oben oder auch nach unten etabliert, setzt er sich weiter in die gleiche Richtung fort und sorgt für eine Überperformance gegenüber anderen Aktien. Und diese Überperformance schlägt sich dann positiv in Ihrem Depot nieder.
Doch was macht den Erfolg der Momentum-Strategie aus?
Hier sind zwei wichtige Gründe:
- Trends: Indem Sie auf bereits etablierte Trends setzen, profitieren Sie von der Dynamik des Marktes und dessen starken Kursbewegungen. Denn Studien zeigen: Starke Trends in der Vergangenheit (Momentum), setzen sich meist in der Zukunft fort. Und zwar sowohl aufwärts als auch abwärts!
- Psychologie des Marktes: Anleger neigen dazu, bereits erfolgreichen Vermögenswerten zu folgen, was zu einer verstärkten Aufwärtsdynamik führt. Das gilt insbesondere auch für professionelle Investoren, die gerne auf gut laufende Werte setzen. Umgekehrt funktioniert es genauso: Gerät eine Aktie in den Abwärtssog, will jeder sie möglichst schnell loswerden.
Hebeln Sie JETZT die Top-Momentum-Aktien – und vervielfachen Sie ganz einfach und bequem Ihre Gewinne!
Sie wollen Beweise? Hier sind gleich 5:
Momentum-Hebelschein Nr. 1: Hochtief +160,9%
Ja so kann es gehen, nachdem sich CDU/CSU und SPD auf 500-Milliarden-Sondervermögen für die Infrastruktur geeinigt hatten, kletterte der Optionsschein auf Hochtief um +160,9% nach oben.
Momentum-Hebelschein Nr. 2: Paypal +148%
Am 10 September 2024 notierte die Aktie des Zahlungsdienstleisters bei 67,70 Dollar. Nach nur zwei Monaten lag diese bei 86,90 Dollar – und der Optionsschein erreichte einen Gewinn von +148%.
Momentum-Hebelschein Nr. 3: Alibaba +113,7%
Auch chinesische Aktien hatten ein starkes Momentum. So erzielte der Optionsschein auf Alibaba in nur zwei Wochen ein Plus von 113%!
Momentum-Hebelschein Nr. 4: JD.Com +109,5%
Auch eine weitere chinesische Aktie zeigte starkes Momentum – der zugehörige Optionsschein verdoppelte sich innerhalb von sechs Monaten und legte insgesamt um +109,5 % zu.
Momentum-Hebelschein Nr. 5: Jungheinrich +49,5% - in nur einer Woche
Dank der bewährten 600 %-Strategie sind auch kurzfristige Gewinnchancen realisierbar – wie das starke Beispiel Jungheinrich zeigt.
+160,9 %, +148 %, +109,6 % und viele weitere Volltreffer! Mit der Momentum-Strategie setzen Sie auf eine bewährte Methode, um Ihr Vermögen deutlich stärker zu vermehren als der Durchschnitt. So steigern Sie nachhaltig Ihren langfristigen Erfolg an den Finanzmärkten.
Unsere Momentum-Strategie liefert nachweislich Ergebnisse. Hier sehen Sie die zuletzt abgeschlossenen Transaktionen:
Die Momentum-Strategie hat schon eine starke Out-Performance. Doch es kommt noch besser!
Doch welche Gewinne hätten Sie erst erzielt, wenn Sie diese Momentum-Gewinner-Aktien auch noch gehebelt hätten? Denn genau das tun wir hier in dem Börsenbrief “600% Momentum-Strategie”. Welche Renditen dann möglich wären, erfahren Sie hier. Denn wir haben genau das getan! Wir haben die schon stark performenden Momentum-Aktien gehebelt. Und hier ist das Ergebnis:
Verdreifachen Sie Ihre Rendite mit Momentum-Hebelpapieren gegenüber Momentum-Aktien
Hebelschein Nr. 1 auf Hochtief innerhalb eines Tages +55%
Das war ein echter Volltreffer. Unsere Wette auf das geplante deutsche Infrastrukturpaket hat schneller gegriffen als erwartet. Am 5. März 2025 empfahlen wir einen Hebelschein auf Hochtief zum Kauf. Nur einen Tag später erreichte dieser bereits seinen Exit-Kurs von 7,00 Euro, nachdem sich CDU/CSU und SPD auf ein historisches Infrastruktur-Paket geeinigt hatten. Wir verkauften den Hebelschein nach nur einem Tag mit einem Gewinn von gut +55%. Die Aktie von Hochtief machte in der gleichen Zeit NUR 17%.
Hebelschein Nr. 2 auf Gilead Sciences +71 % in NUR einem Monat!
Am 4. Februar 2025 legten wir uns einen Mini-Future auf Gilead ins Depot. Und wir hatten Recht! Trotz des schwachen Marktrends entwickelte sich der Gilead Sciences-Schein Stück für Stück nach oben und erreichte innerhalb nur eines Monats unseren Exit-Kurs von 4,00 Euro. Damit konnten wir unter dem Strich +71% Gewinn realisieren. Mit der Aktie hätten Sie in der gleichen Zeit nur knapp 20% gemacht!
Hebelschein Nr. 3 auf Meta +690%
Während die Meta-Aktie bis Ende 2023 nur eine Perfomance von +202% erzielte. Hat der Optionsschein 2023 eine Rendite von +690% Gewinn erzielt. Aus 1.000 Euro wären in einem Jahr unglaubliche 7.900 Euro geworden. Das ist mehr als eine Verdreifachung gegenüber der Aktienrendite!
Hebelschein Nr. 4 auf AMD
+404%
+404%: Das ist der Hebel-Gewinn, den Sie mit einem Optionsschein auf AMD erzielen konnten. Wenn Sie nur 1.000 Euro in diesen Hebelschein investiert hätten, könnten Sie sich jetzt über 5.040 Euro im Depot freuen! Bei 10.000 Euro wären es schon 50.400 Euro. Das wären +40.400 Euro Gewinn in einem Jahr!
Hebelschein Nr. 5 auf Nvidia +313%
Auch der Optionsschein auf Nvidia erzielte die stolze Rendite von +313%.
Hebelschein Nr. 6 auf Paypal +127% in nur 2 Monaten
Unser Optionsschein auf PayPal erzielte innerhalb von zwei Monaten +127%, während die PayPal-Aktie in zwei Monaten eine Perfomance von +29,70% erbrachte – Das ist eine Vervierfachung (!) gegenüber der Aktienrendite!
Unser Fazit:
Momentum-Aktien an sich sind schon sehr lukrativ. Doch mit Hebel-Investments auf Momentum-Aktien legen Sie wirklich den Gewinn-Turbo ein und verdreifachen Ihre Renditen. Legen Sie noch heute los und lassen Sie sich diese Mega-Gewinn-Chance nicht entgehen!
Ihr Performance-Hebel mit der Momentum-Strategie
Diese Kriterien sind der Garant für Ihren Rendite-Erfolg
Funktioniert in steigenden und fallenden Märkten
Long
Kriterium Nr.
Positive 52-Wochen-Performance
Kriterium Nr.
Positive 4-Wochen-Peformance (Momentum)
Kriterium Nr.
Aktie oberhalb der 200-Tage-Linie
Short
Kriterium Nr.
Negative 52-Wochen-Performance
Kriterium Nr.
Negative 4-Wochen-Peformance (Momentum)
Kriterium Nr.
Aktie unterhalb der 200-Tage-Linie
Nur 3 Kriterien für Ihren Rendite-Erfolg!
Transparent und einfach nachvollziehbar!
Ist die Momentum-Strategie etwas für mich?
Davon profitieren Sie:
1x neuen Börsenbrief jede Woche
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Benötigtes Kapital:
500€ pro Investment
Monatlich kündbar
Zeitaufwand:
Nur 15 Minuten pro Woche
Anlagehorizont:
1-2 Jahre
Setzen Sie auf dieses erfahrene Experten-Team:
Jürgen Schmitt & Cliff Michel
von aktienlust
Bekannt aus
Die beiden Finanzexperten Jürgen Schmitt und Cliff Michel brennen schon seit mehr als 30 Jahren für die Börse, diverse Börsenbriefe und ihren beliebten YouTube-Channel aktienlust.
Schon in der Studienzeit verdienten sie sich mit Aktieninvestments ihren Lebensunterhalt. 1997, nach dem Abschluss ihres Betriebswirtschaftsstudiums, gründeten sie das erste Finanzunternehmen, auf das weitere folgten.
Die Lust auf Aktien ließ sie nie wieder los!
Dementsprechend haben Sie schon einige Aufs und Abs an den Finanzmärkten miterlebt. Wenn ihre jahrelange Börsen-Erfahrung sie eins gelehrt hat, dann das: „Stelle Dich niemals gegen den (Aktien-)Trend“
Setze lieber auf das starke Momentum, das trendstarke Aktien bewiesenermaßen an den Tag legen. Und maximiere so Deine Gewinne!
Jetzt legen die beiden noch eine Schippe drauf und zeigen Ihnen, wie einfach Sie diese Momentum-Aktien hebeln können und so Ihre Performance gegenüber Momentum-Aktien vervielfachen!
30 Jahre
Börsenerfahrung
100.000
YouTube Abonnenten
12.343%
erzielte Performance
Unsere Kunden
Das sagen begeisterte Hebelpapier-Käufer über aktienlust
„Als eher konservative Investorin brauche ich ab und zu ein bisschen Pfeffer im Depot. Dann setze ich sehr gerne auf heiße, aussichtsreiche Optionsscheine. Sie sind für mich das Salz in der Suppe. Mit dem Linde-Optionsschein habe ich aus 1.000 Euro tolle 3.359,00 Euro gemacht. Und mit dem Apache-OS sogar 4.036,80 Euro. Cliff und Jürgen haben ein ausgezeichnetes Gespür für die Werte. Ich freue mich schon auf die nächste Schiene … „
"Ich kenne den Chefanalysten Herrn Jürgen Schmitt schon länger als 10 Jahre aus seinen Börsenbriefen. ER hat mich vor größeren Verlusten bewahrt und mir hohe Gewinne gebracht. Deshalb habe ich vollstes Vertrauen zu Herrn Jürgen Schmitt. Die Optionsscheine sind Sahnestücke mit hohen Gewinnen von mehreren 100 %. Es werden dazu, die besten Top Aktien Favoriten ausgewählt. Was mir besonders gefällt ist der tolle Service mit Telefonsprechstunde! Meine Empfehlung unbedingt dabei sein! Mit den besten Wünschen Ingo S.“
Wer an der Börse die Chancen auf Gewinne erhöhen will, muss vorher bereit sein zu investieren, ich lasse mir die Optionsscheine lieber von einem Profi aussuchen, dem man auch vertrauen kann. Garantie gibt es im Leben nie, aber die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg sind mit Optionsscheinpaketen von Aktienlust sehr chancenreich …"
Ihre Fragen – unsere Antworten!
Warum brauche ich die “600%-Momentum-Strategie”?
Gegenfrage: Warum wollen Sie auf diese außergewöhnliche Rendite-Chance verzichten? Sie haben es oben selbst gesehen. Momentum-Aktien zeichnen sich schon durch eine starke Performance aus, doch unsere Hebel-Investments können diese noch verdreifachen: So machen Sie aus einem kleinen Vermögen ein Großes!
Kann ich die Empfehlungen auch umsetzen, wenn ich noch nie zuvor Hebelpapiere gehandelt habe?
Ja, unsere Empfehlungen sind sehr leicht umsetzbar. Sie erfahren Schritt für Schritt wie Sie diese Hebelpapiere richtig ordern. Vorrausetzung ist allerdings, dass Sie bei Ihrem Broker eine Art „Erlaubnis“ einholen, dass Sie Optionsscheine und andere Hebel-Investments handeln dürfen. Dafür müssen Sie die Finanztermingeschäftsfähigkeit erlangen.
Wie viel Geld muss ich mindestens investieren?
Es reicht, wenn Sie pro Hebel-Investment 500 Euro investieren. Unser Ziel lautet: Maximale Rendite mit minimalem Aufwand!
Werde ich nach dem Kauf der Hebelpapiere weiter betreut?
Aber natürlich! Sie erhalten jede Woche eine neue Ausgabe mit Updates zu den bisher gekauften Hebelpapieren. Sollten Sie unsicher sein oder Fragen haben, stehen wir Ihnen einmal in der Woche in der Redaktionssprechstunde Rede und Antwort und sind per E-Mail jederzeit für Sie da.
Bestellen Sie JETZT unseren Börsendienst „600%-Momentum-Strategie“ zum günstigen Weihnachtsangebot von nur 39 Euro (statt 69 Euro) pro Monat (JEDERZEIT kündbar) und Sie erhalten:
Ja, ich möchte meine Gewinn-Chancen jetzt verdreifachen und ab sofort Woche für Woche starke Momentum-Aktien hebeln!