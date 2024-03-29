Die beiden Finanzexperten Jürgen Schmitt und Cliff Michel brennen schon seit mehr als 30 Jahren für die Börse, diverse Börsenbriefe und ihren beliebten YouTube-Channel aktienlust.

Schon in der Studienzeit verdienten sie sich mit Aktieninvestments ihren Lebensunterhalt. 1997, nach dem Abschluss ihres Betriebswirtschaftsstudiums, gründeten sie das erste Finanzunternehmen, auf das weitere folgten.